Паломнїки нашей Епархиї у Републики Сиверна Македония

КОЦУР – Стретнуце зоз папом Франциском, котре ше одбудзе у Скопю под мотом „Нє бой ше, мале стадоˮ, у Републики Сиверна Македония, почина зоз одходом седемнац паломнїкох на пондзелок, 6. мая вечар на 20 годзин. Паломнїки ше враца на стреду, 8. мая, вноци. Паломнїцтво орґанизовала ш. Михаїла Воротняк. Векшина паломнїкох зоз Коцура, а єст даскельо з Керестура и Нового Саду.

Служба Божа зоз папом Францисоком почнє на 10 годзин на площи Македония у Скопю. После Служби будзе Екуменске и медзирелиґийне стретнуце младих зоз папом, на котрим буду участвовац и тройо млади зоз Коцура. Стретнуце зоз священїками и Богу пошвеценима особами зоз папом отрима ше после першого стретнуца, а на нїм буду участвовац коцурски парох о. Владислав Рац и три шестри СНМД з нашей Епархиї.

Дзепоєдни млади з Коцура иду и зоз Беоґрадским надвладичеством, а попри нїх и члени Неокатекуменскей заєднїци зоз Сербиї, медзи нїма и члени зоз Коцура, одходза на стретнуце зоз папом.

Такой истого 7. мая, после Служби и Стретнуцох папа одходзи, а нашо паломнїки з Коцура, Керестура и Нового Саду, оставаю и ноцую у Македониї и, як заплановане, розпатраю знаменїтосци, же би ше 8. мая вноци врацели назад.

