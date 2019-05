После ТВ Маґазина будзе емитовани „Широки план”

НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину госц будзе млада дохторка Саня Загорянски хтора ше праве тих дньох врацела зоз Тайланду, а патраче годни упознац и єдного майстра зоз Шиду хтори, гоч є у пензиї, ище вше кладзе черепи на закрица. Попри тим, будзе прилог и зоз седмих по шоре Дньох театра „Владимир Сабо-Дайко” у Коцуре. У прилогу з польопривреди будзе слова о карменю буячкох.

По законченю „ТВ маґазина“, на 21 годзину, будзе емитовани нови „Широки план“.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (по емисиї „Добри вечар, Войводино”).

