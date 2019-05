Керестурски школяре наградзени на Литературно-подобовим конкурсу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дружтво за руски язик, литературу и културу вчера, 3. мая, у Основней школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре, додзелєло награди школяром чийо литературни и подобово роботи оценєни як найлєпши на розписаним конкурсу у рамикох 28. Дньох Миколи М. Кочиша.

На конкурс сцигли 167 школярски роботи – 64 литературни роботи школярох основней и штреднєй школи и 103 подобово роботи. Од того числа, зоз керестурскей школи наградзени 7 литературни и 14 подобово роботи.

Школяре як награду достали кнїжку Миколи М. Кочиша „Писнї и приповедки за дзеци”, а кнїжки тиж подаровани и виховательки ПУ ,,Бамбиˮ, тром учительком и тром професорком руского язика хтори послали школярски роботи на Конкурс.

После Руского Керестура награди буду додзелєни 11. мая у Бачинцох и Шиду, а потим у Кули, Савиним Селу и Бачкей Тополї.

Ирина Папуґа, спред Дружтва за руски язик, литературу и културу, поволує на ище єден конкурс литературней творчосци Михайла Ковача хтори будзе отримани з нагоди 110 рокох од його народзеня.

