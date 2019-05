Вишло априлске число часопису МАК

НОВИ САД – Прешлого тижня зоз друку вишло априлске число младжеского часопису МАК, а „У фокусу” му интервю зоз Катарину Кулич зоз Коцура, текст о младежским здруженю „Pact Ruthenorum”, як и напис о новооформеним Роботним целу за младих при Националному совиту Руснацох.

„МАК-ов колаж” преноши информацию о розписаним Конкурсу за младежски проєкти Роботного цела за младих, а у рубрики „Куцик совитох” Єлена Дудаш зоз Коцура дзелї свойо искуство як инженєр гортикултури.

У рубрики „Швет науки и технолоґиї” ше находзи власне искуство Далибора Болдиша котри фриленсер на Апворк интернет платформи, „Спорт и рекреация” упознава читачох зоз фолклорашами у дюрдьовским виводзацким ансамблу, а у рубрики „Упознай себе” нагода превериц знанє зоз ґеоґрафиї.

„Алт шоу у МАК-у” преноши анкетованє о театру, вакцинованю и електронских дньовнїкох, а у рубрики „Кинотека” нагода пренайсц препоруку за даскельо сериї на Нетфликсу.

