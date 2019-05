Паломнїки нашей Епархиї нєшка рушаю до Сиверней Македониї

КОЦУР – Нєшка на стретнуце зоз папом Франциском, котре ше одбудзе у Скопю под мотом „Нє бой ше, мале стадоˮ, у Републики Сиверна Македония, рушаю седемнацецеро паломнїки, а путованє орґанизовала ш. Михаїла Воротняк. Векшина паломнїкох зоз Коцура, а єст даскельо з Керестура и Нового Саду.

Служба Божа зоз папом Францисоком почнє на 10 годзин на площи Македония у Скопю. После Служби будзе Екуменске и медзирелиґийне стретнуце младих зоз папом, на котрим буду участвовац и тройо млади зоз Коцура. Стретнуце зоз священїками и Богу пошвеценима особами зоз папом отрима ше после першого стретнуца, а на нїм буду участвовац коцурски парох о. Владислав Рац и три шестри СНМД з нашей Епархиї.

Дзепоєдни млади з Коцура иду и зоз Беоґрадским надвладичеством, а попри нїх и члени Неокатекуменскей заєднїци зоз Сербиї, медзи нїма и члени зоз Коцура, одходза на стретнуце зоз папом.

Такой истого 7. мая, после Служби и Стретнуцох папа одходзи, а нашо паломнїки з Коцура, Керестура и Нового Саду, оставаю и ноцую у Македониї и, як заплановане, розпатраю знаменїтосци, же би ше 8. мая вноци врацели назад.

