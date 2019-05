Днї театру „Владимир Сабо-Дайко” у знаку дзецинских представох и грамоти Дюрови Салонтайови

КОЦУР – У коцурским Доме култури прешлого викенду отримани 7. Днї театру „Владимир Сабо-Дайко“ котри того року були у духу дзецинских представох и означованю рочнїцох. Манифестация почала пияток, 3. мая, у малей сали Дома култури зоз означованьом ювилейох – 50 рокох културней и театралней дїялносци и 70 рокох живота Дюру Салонтая.

Програму и виставу фотоґрафийох пошвецену спомнутому ювиланту отворели предсидателька Етно клуба “Одняте од забуца” Аранка Медєши котра присутних упознала зоз театралну дїялносцу и животом Дюру Салонтая, а потим Стеван Самочета пречитал остатню, потераз обявену приповедку тогорочного ювиланта „Лаптоп и губаба”.

После официйного отвераня, числени нащивителє одпатрели представу Етно клуба „Одняте од забуца” и Дома култури Коцур „Васо Пикасо” Сави Шкобича котру режирала Моника Гарди.

Режисерка представи Моника Гарди младим ґлумцом по законченю представи подзелєла подзекованя за труд и успишно одбавени улоги, а подзекованє уручене и Снежани Радошевич котра поробела комплетну сценоґрафию и облєчиво за спомнуту представу.

После приказаней представи „Васо Пикасо» присутних привитал и Дюра Салонтаї, котри подзековал орґанизатором на указаней чесци, а подзековал и публики котра на тот завод у вельким чишлє пришла нащивиц програму першого дня манифестациї Днї театру „Владимир Сабо-Дайко“.

На бини коцурского Дома култури предсидателька Етно клуба „Одняте од забуца” Аранка Медєши и Моника Гарди Дюрови Салонтайови уручели пригодни дарунки и грамоту за доприношенє розвою театралного живота у Коцуре.

Програмска часц першого дня 7. Дньох театру „Владимир Сабо-Дайко“ закончена зоз приказованом представи „Франтовнїца“ Петра Ризнача Дядї у котрей и Дюра Салонтаї одбавел єдну зоз своїх найлєпших улогох.

На отвераню тогорочних Дньох театру „Владимир Сабо-Дайко“ присуствовали представителє Општини Вербас Предраґ Роєвич и Саня Жиґич, Мирко Штрбац спред Совиту Месней заєднїци Коцур, як и директорка ОШ „Братство єдинство“ Славица Байор и члени Националного совиту Руснацох Весна Раґаї-Цап, Деян Загорянски, Микола Шанта, Стеван Самочета и Борис Фейди.

По законченю представи на коктелу у коцурским огньогасним доме предлужене друженє.

