Закончени Днї театру у Коцуре

КОЦУР – Тогорочна коцурска манифестация Днї театру „Владимир Сабо-Дайко“ официйно закончена вчера 5. мая з монодраму Цвєтина Аничича зоз Шиду под назву „Симфония у Ф дуру або мала лекция процив шунду“.

Остатнї дзень 7. Дньох театру „Владимир Сабо-Дайко“ на репертоару були два представи, а окрем спомнутей монодрами Цвєтина Аничича числена публика мала нагоду опатриц и дзецинску представу „Вай-фай принцеза“, котру по тексту Людмили Шандаловей режирала Нада Лендєрова, а виведли ю млади ґлумци зоз РКУД „Др Гавриїл Костельник“ зоз Кули.

Обидва представи провадзело вельке число насампредз дзецох, та сала Дома култури у Коцуре була цесна же би прияла шицких котри пришли патриц представи, а орґанизаторе седмих Дньох театру „Владимир Сабо-Дайко“ Етно клуб „Одняте од забуца“, Месни одбор Рускей матки Коцур и Културни центер Вербас – Дом култури Коцур задовольни зоз тогорочну манифестацию.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)