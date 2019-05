Всоботу одбавени три представи

КОЦУР – Всоботу, 4. мая, другого дня седмих по шоре Дньох театру „Владимир Сабо-Дайко”, у Велькей сали Дома култури коцурска публика могла уживац у трох дзецинских представох.

Перша, на 11,30 годзин, бавена представа „Нє сцеме резанки”, по тексту Крист Бендов, у режиї Весни Камановей и Ярмили Чобрдовей, у виводзеню Основней школи „15. октобер“ з Пиньвиц. Представа була на словацким язику, и бешедовала о кральовней хтора ше учела вариц, и научела рихтац лєм резанки на рижни способи. То було у шоре, покля тоти єдла нє допили шицким, и дзвигли револуцию, так же на концу лїсток з єдлами бул вименєни. Представа була кратка, алє барз интересантна, о чим шведочели и ошмихи на тварох шицкей публики.

Друга, на 12,30 годзин, бавена представа „Кед ше босорка залюби”, по тексту Мири Станишев, текст преложел Владимир Бодянец, у режиї Блаженки Бодянец, а виведол ю Драмски студио „АРТ”, Дома култури Руски Керестур. Млади ґлумци, школяре од 2. по 4. класу, коцурскей публики принєсли порученє же треба любиц. На сцени мож було видзиц труд з хторим дзеци порихтали свойо улоги, а по словох режисерки Бодянец, дзеци ше на сцени наисце бавели и крашнє дружели. Ґлумци з бини випровадзени зоз гласним аплаузом численей публики.

Треца, и остатня того дня, на 14 годзин бавена представа „Кандур у чижмох”, по тексту Шарла Пероа, у режиї Наталиї Зазуляк. Преклад и прешпив музичних точкох зробела Лидия Пашо, у виводзеню школярох Основней школи „Петро Кузмяк” з Руского Керестура. Талантовани музикални дзеци представели тот мюзикл, а коло цалого проєкту робела велька екипа ґлумцох и сотруднїкох. Як наведла режисерка Зазуляк, Лидия Пашо робела музичну часц зоз хорску секцию школярох 6. класи, а познєйше уруцовали драмски елементи, и анґажовали и школярох 4. класи хтори бавели улоги мищаткох и розвешелєли бину.

