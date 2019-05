Пет-амбалажу годно руцац до окремней канти

ДЮРДЬОВ – Явне комуналне подприємство (ЯКП) „Чистота” зоз Жаблю дзелї безплатни желєни 120 литрово канти за пластичне шмеце. Канти випатраю так як и тоти за одкладанє мишаного шмеца, алє на себе маю налїпку дзе пише цо ше до нїх шме руцац, а донация су Медзинародней орґанизациї ҐИЗ Амбасади Нємецкей у сотруднїцтве зоз Министерством за защиту животного штредку и Општину Жабель.

Як гваря у тим ЯКП, приоритет при розподзельованю кантох буду мац ґаздовства зоз штирома або вецей членами котри поряднє виплацую рахунки за одношенє шмеца, а котре окончує исте подприємство. Їх пражнєнє ше нє будзе накнадно наплацовац, а пражнїц ше их будзе исти дзень кед ше звичайно одвожи шмеце.

Канти мож превжац кажди роботни дзень од седем по петнац годзин у просторийох ЯКП „Чистота”, Святого Николи 7 у Жаблю. Вецей информациї мож достац на 021/2100-429 або 021/2100-430.

