ДЮРДЬОВ – Вирни грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици котри шветкую по юлиянским календаре, вчера преславели швето велїкомученїка Георгия, у народзе воланим Дзуря.

Вельку службу Божу служел о. Михаил Холошняй, шпивали члени фамелиї Холошняй, а пре диждж, жито пошвецане у церкви.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)