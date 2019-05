З Дюрдьова будзе орґанизовани одход на преславу преглашеня Епархиї

ДЮРДЬОВ – Вирни грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици котри 19. мая жадаю пойсц на святочну Службу Божу з нагоди преглашеня нашого еґзархата до Епархиї св. оца Миколая у Руским Керестуре, можу ше приявиц на дюрдьовскей парохиї, бо за тоту нагоду будзе орґанизовани автобус.

Тота святочна подїя на вовторок, 21. мая, будзе преславена и у дюрдьовскей церкви, а на 19 годзин, по полгодзиновей вечурнї, будзе кратши Духовни концерт, академия з нагоди того торжества. На нїм будзе пречитани реферат историйного цеку злучованя наших церковних структурох за грекокатолїкох на тих просторох.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)