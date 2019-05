НППР „АБЦ фуд” нєприлапени, чека ше же би прешол термин за жалби

ЗОМБОР – Пията розправа о новим, другим по шоре Напредок пририхтаним плану реорґанизациї (НППР) керестурскей хладзальнї „АБЦ фуд” була отримана 17. априла, а на нєй принєшена одлука з котру ше нє прилапює НППР.

Дворочне одцагованє приношеня конєчней одлуки випатра же будзе закончене. После остатнєй розправи по приношенє конєчней одлуки остало почекац же би прешол процедурални термин за жалби и їх евентуалне розпатранє.

Як дознаваме од адвокатки др Мариї Йоксович котра преважно заступа керестурских поверительох зоз „Д” класи, термин за жалби ище вше тирва, так же нїч ище нє конєчне.

По шицким, кед же НППР останє нєприлапени, и кед нїхто од учашнїкох нє прида жалбу, або кед евентуални жалби буду одруцени, у Хладзальнї будзе преглашени банкрот.

У случаю банкрота зоз предаваня маєтку котри у власносци хладзальнї перше буду намирени обезпечени поверителє, по приоритету класох, а поверителє у „Д” класи нє маю нїяке обезпеченє.

