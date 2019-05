Сцигли паломнїки зоз України

РУСКИ КЕРЕСТУР – Паломнїки котри рушели на Паломнїцтво до Києва и Львова 25. априла, врацели ше у предполадньових годзинох внєдзелю, 5. мая, до своїх парохийох.

На тим паломнїцтве штерацец штверо вирни Вельконоцни швета по юлиянским календаре препровадзели у Києву и на глїбши способ дожили тото вельке швето. Пребували у грекокатолїцкей семинариї, нащивели Києвско-Печерску лавру, велї церкви и знаменїтосци, а привитал их митрополит українскей грекокатолїцкей Церкви Святослав Шевчук.

Попри Києва, вирни нащивели манастир Унив, у котрим монахи студити, дзе преспали и мали раншу Службу Божу. После нащивели Львов, у котрим два ноци преспали у семинариї (Рудно), нащивели Катедралу св. Юрия, Церкву св. Преображения, и велї други знаменїтосци, а остатнї дзень були у манастире шестрох Служебнїцох, а нащивели и гроб Гавриїла Костельника.

Паломнїцтво було пополнєте зоз велїма активносцами, вирни вельо видзели, а окреме вельо дожили. Керестурски парох о. Михайло Малацко служел Служби Божо дзе мал нагоду, а у єдней казанї на Служби за наших вирних паломнїкох тото паломнїцтво поровнал зоз дожицом двох ученїкох на драги за Емаус.

– Паломнїки вихасновали нагоду же би и з того паломнїцтва подаровали даяки дар, та так фамелия Паплацкових, Мария и Дюра, купели єден комплет за церкву (чаша, дискос и друге), други комплет купела фамелия Хомових, Любомир и Мелания, а треци дар вєдно купели два фамелиї: Сабадошова, Дюра и Мария и Медєшова, Юлиян и Мария. Шицки паломнїки зоз своїх прилогох купели и комплет за Водицу и два швичнїки. Так ше предлужела традиция же зоз каждого путованя паломнїки приноша даяки дар за Церкву або Водицу, виявел за Рутенпрес керестурски парох о. Михайло Малацко.

