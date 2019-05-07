У церквох пошвецене жито

ШИД – На швето Святого Велькомученїка Георгия, у народзе познатше як Дзуря, вчера у грекокатолїцких церквох у општини Шид после богослуженьох по традициї пошвецене жито.

У Шидзе Службу Божу служел парох о. Михайло Режак, хтори гварел же молитви и пошвецанє жита обряди з котрима ше чува поля и урожаї, а потим у церкви пошвецени штири снопчки жита хтори вирни брали до своїх обисцох.

У Беркасове и Бикичу служел и жито пошвецел парох о. Владимир Еделински Миколка, а у Бачинцох парох о. Дарко Рац.

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