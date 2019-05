Искра и Пролетер подзелєли боди

КОЦУР – ФК „Искра“ зоз Коцура у 24. колє Подручней лиґи Суботица на домашнїм терену бавела општински дерби процив „Пролетеру“ зоз Равного Села, а змаганє помедзи другопласовану „Искру“ и трецепласованого „Пролетеру“ оправдало епитет дербия и закончене є зоз нєришеним резултатом 1:1.

Ґол за „Искру“ дал Душан Ваяґич.

После того кола „Искра“ на другим месце на таблїчки зоз 54 освоєнима бодами.

У шлїдуюцим колу, на соботу, „Искра“ будзе бавиц у Новим Кнежевцу процив домашнього „Обиличу“.

