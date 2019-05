Дзуря у Коцуре

КОЦУР – У коцурскей грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици вчера, 6. мая означене швето Дзуря по юлиянским календаре и на Велькей служби Божей пошвецене младе жито.

Вельку службу Божу служел коцурски парох о. Владислав Рац котри у казанї вирним бешедовал о живоце и страданю св. Георгия, а по законченю Служби, парох у церкви зоз капеланом о. Данилом Задрепком пошвецел снопчки котри скошели члени Церковного одбору и котри були поставени на штири боки, цо символично представя штири боки коцурского хотара.

Процесия пошвецаня жита ше углавним отримує у церковней порти на месце дзе праве за тоту нагоду пошате жито, медзитим того року пре нєвигодну хвилю пошвецанє жита було отримане у церкви.

По пошвецаню жита, шицки вирни могли вжац зоз пошвеценого жита и однєсц дому.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)