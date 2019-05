Прешвечлїва побида ФК ,,Русинˮ процив ФК ,,Жакˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох 25. кола Подручней фодбалскей лиґи Зомбор внєдзелю 5. мая, ФК ,,Русинˮ однєсол прешвечлїву побиду процив екипи ,,Жакˮ зоз Зомбору зоз резултатом 6:0 (3:0)

На домашнїм терену, ґоли за ,,Русинˮ посцигли Маркович Оґнєн, Жарич Страхиня (2) Надь Боян, Дюканович Срдян и Кочиш Стефан.

После того змаганя, ,,Русинˮ ше и далєй находзи на 4. месце на таблїчки, а процивнїцка екипа дзешата.

Судия на змаганю бул Алексич Боян, а делеґат Деян Мерданович. У идуцим колє, 12. мая, ,,Русинˮ будзе госцовац у Кули процив тринастопласованого ФК ,,Кулаˮ.

