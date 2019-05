Почал упис до ПУ ,,Бамбиˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Упис до ПУ ,,Бамбиˮ, та так и до його оддзелєня ,,Цицибанˮ у Руским Керестуре, почал 6. мая и будзе тирвац по 19. май. Уписац дзецко мож кажди роботни дзень од 12 до 13 годзин.

До цалодньового пребуваня мож уписац дзеци старосци од 6 мешацох по 6,5 роки, а до полудньового пребуваня и пририхтуюцей предшколскей програми мож уписац шицки дзеци народзени од 1. марца 2013. по 28. фебруар 2014. року.

У случаю же у пририхтуюцих предшколских ґрупох єст шлєбодни места, буду уписани и дзеци народзени од 1. марца 2014. по 31. децембер 2014. рок.

Од документациї за упис потребне кресцене писмо дзецка (вивод з матичней кнїжки народзених), документ зоз хторим ше потвердзує роботно-правни статус родителя, документ зоз хторим ше потвердзує статус дзецка/фамелиї зоз чувствительних ґрупох (самохраних родичох, за дзеци з хранительских фамелийох або установох социялней защити як и хасновательох пенєжней социялней помоци), за предшколски дзеци, доказ о здравственим препатрунку дзецка.

Заинтересовани родичи можу превжац Вимогу за упис дзецка и список потребней документациї у будинку дзецинскей заградки або на интернет сайту Установи. (www.pubambi-kula.com).

