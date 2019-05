Матуранти керестурскей Ґимназиї зняли спот

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяре штвартей класи керестурскей Ґимназиї ,,Петро Кузмякˮ, руского и сербского оддзелєня, зоз помоцу професорки математики Наталиї Будински, зняли музични спот под назву ,,Писня калкулусˮ (,,Calculus songˮ).

Писня представя финални резултат роботнї професорки математики Наталиї Будински под назву,,Заєднїцки менователь математики и поезиїˮ, хтори Центер за промоцию науки вибрал спомедзи 5 найкреативнєйших роботньох. Зоз тоту файту поезиї математика ше хаснує як метафора, стилска фиґура, як пренєшене значенє зоз хторим мож описац даяки чувства, думки…

Текстза писню написал Урош Кочович хтори инспирацию на тот завод достал зоз рижних математичних теорийох, а Марина Роман обробела познату писню ґрупи ,,Квинˮ (Queen – The show must go on). Технїчна потримовка бул Сашо Палєнкаш, а школяром од велькей помоци була и їх менторка проф. Наталия Будински. Кадри у споту зняти у просторийох керестурскей школи, под час годзинох математики кед школяре робя задатки и у рижних других школских хвилькох.

