И школяре у Шидзе и Бачинцох достаню награди з Литературно-подобового конкурсу

ШИД/БАЧИНЦИ – Дружтво за руски язик, литературу и културу школяром котри достали награди на Литературно-подобовим конкурсу за дзеци, школярох и студентох руского язика и литератури подзелї награди на нєдзелю 12. мая у сали Владическей резиденциї (после Служби Божей) на 11 годзин.

Конкурс орґанизовани у рамикох 28. Дньох Миколи М. Кочиша, а потераз награди подзелєни школяром у Коцуре, Дюрдьове, Ґосподїнцох, Новим Садзе и Руским Керестуре, а у наиходзацим периодзе награду – кнїжку Миколи М. Кочиша „Писнї и приповедки за дзеци” достаню и наградзени у Кули, Савиним Селу и Бачкей Тополї.

Виданя Дружтва, як и прешлих рокох, буду послати и руским дзецом хторих учи Весна Фа у Канади.

(На насловней фотоґрафиї наградзени рисунок Николи Прокопа, школяра другей класи ОШ „Сримски фронт” у Шидзе).

