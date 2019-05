Тирваю богослуженя у Водици

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Водици, од 27. априла, каждей соботи ше служа Служби Божо на 19 годзин, аж по остатню соботу пред шветом Собор Архангела Михаила, 2. новембра, виявел за Рутенпрес керестурски парох о. Михайло Малацко.

Богослуженя за вирних почали на Дзуря, швето велїкомученїка Георгия, по григориянским календаре.

Пред Службу Божу будзе нагода побешедовац зоз священїком, котри будзе присутни у Водици годзину пред богослуженьом. Тиж так, иснує можлївосц и заказац розгварку зоз священїком, кед дахто ма окремну потребу.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)