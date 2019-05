На ютре керестурски Кирбай

РУСКИ КЕРЕСТУР – Храмове швето, Пренєшенє мощох св. Миколая, будзе и того року святочно означене 9. мая, а пред Кирбайом, нєшка 8. мая, после вечаршей Служби Божей, будзе Всеночне.

На Кирбай ранша Служба будзе на 8 годзин, после котрей ше будзе служиц Молебен до Пречистей Дїви Мариї, бо вечарша Служба Божа того дня нє будзе.

Святочна Архиєрейска Служба Божа будзе на 10 годзин.

Домашнї ше пририхтую за наиходзаци швета, та жени попораєли вельку виронаучну салу до котрей покладли образи котри вирни приношели на парохию.

Кров на Катедралним храму св. Миколая ше обнавя и докончую ше роботи пораєня порти, коло церкви и парохиялного дому.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)