На Кирбай заварта Русинска улїца, а навечар наступи „Мистер твистер” бенд

РУСКИ КЕРЕСТУР − На ютре, 9. мая, под час вашару котри ше традицийно отримує на Кирбай, часц Русинскей улїци од Фрушкогорскей по Орос Ґабра будзе заварта за транспорт у периодзе од 9 до 19 годзин.

Тота часц преслави швета и того року будзе реализована зоз средствох зоз буджету Месней заєднїци (МЗ) Руски Керестур, з оглядом на законски предписаня за таки сходи, з тих средствох обезпечена цалодньова патрола транспортней полициї, мобилни тоалети и служба професийного обезпеченя.

МЗ Руски Керестур анґажовала и познати новосадски бенд „Мистер твистер” котри того вечара наступи у Младежским доме дзе будзе уход шлєбодни.

З тей нагоди ЯКП „Руском” окончело цалосне пририхтованє Русинскей улїци за отримованє вашару, вонконцом покошело траву и поровнало терен зоз навоженьом глїни.

