Подписани 716 контракти по конкурсу Покраїнского секретарияту за польопривреду

НОВИ САД − Представнїки покраїнскей власци, предсидатель Влади Иґор Мирович и секретар за польопривреду, водопривреду и лєсарство Вук Радоєвич, вчера 7. мая у вельким голу Новосадского сайму шветочно привитали 716 особи – ношительох польопривредних ґаздовствох и представительох землєдїлских задруґох котри потим подписали контракти о софинансованю набавки опреми за залївни системи и опреми за злєпшанє водного, воздушного и цеплотного режиму рошлїнох.

За тоту намену по конкурсу котри тирвал по 15. марец, вкупно опредзелєни 380 милиони динари як софинансованє инвестицийох до польопривреди, а цалосна вредносц инвестицийох по реализованю би требала виношиц вецей як 663 милиони динари.

Як гварел покраїнски секретар Радоєвич, на конкурс сцигли коло 1 000 прияви, алє нє шицки сполньовали потребни условия. Медзи иншим, визначел же ше з рока на рок звекшує число женох и младих особох до 40 рокох котри ношителє польопривредних ґаздовствох.

Найвецей прияви, та и подписнїкох контрактох, було зоз општини Рума, а медзи 716 хасновательох вецей як 50-еро зоз Руского Керестура котри преважно конкуровали за залївни систем капка по капку, алє и за моторчки за залїванє и фолиї як защиту од мразу.

(Опатрене 7 раз, нєшка 7)