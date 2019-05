Два волонтерки з Америки нащивели церкву Преображеня Господнього

ШИД – Джеси Хил и Кристина Ґастфелд зоз Америки, хтори од септембра прешлого року пребуваю у Беоґрадзе у гуманитарней роботи зоз дзецми без стараня вчера, 7. мая, нащивели церкву Преображеня Господнього.

Госцински припаднїки Еванґелистичней церкви зоз Америки, а у нащиви були и представнїки Словацкей еванґелистичней А В церкви зоз Шиду хтори им були домашнї под час нащиви Шиду.

Привитал их парох о. Михайло Режак и поинформовал о грекокатолїкох у Шидзе, церкви, Лєтнєй владическей резиденциї и активносцох хтори ше ту одвиваю.

Окрем церкви, госци нащивели и просториї Лєтнєй владическей резиденциї, насампредз просториї у тим будинку Предшколскей установи „Єлица Станивукович Шиля“ и други просториї у резиденциї.

