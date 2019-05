Млади тамбураше КУД „Жатва” наступели на тамбуровим кампу „Мости приятельства”

КОЦУР – Прешлого викенду млади тамбураше, члени тамбуровей секциї КУД „Жатва” участвовали на дзецинским тамбуровим кампу „Мости приятельства” котри отримани у Равним Селу.

Зоз Коцура наступали Андрей Русковски, Павле Бесерминї, Андрей Дорокхази, Мартин Шуваков и Алексей Салонтаї, у заєднїцким оркестру составеного зоз 105 младих тамбурашох зоз 8 розличних местох. Камп тирвал цали дзень, а дзеци були подзелєни до роботньох, мастер класох и учели нови композициї. Тиж так учели и заєднїцки композициї котри виведли на концерту у спортскей сали ОШ „Бранко Радичевич” у Равним Селу.

Дзеци на камп „Мости приятельства” одведли родичи, руководитель тамбуровей секциї КУД „Жатва” Слободан Вельович и подпредсидателька КУД „Жатва” Весна Раґаї-Цап.

Камп „Мости приятельства” фестивал од покраїнского значеня под покровительством Шветовей тамбуровей асоцияциї, а орґанизовало го Здруженє „Ґалиум”.

