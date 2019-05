Представнїки Националного совиту нащивели локални самоуправи у Кули и Суботици

КУЛА/СУБОТИЦА – Представнїки Националного совиту Руснацох – предсидатель Борислав Сакач, заменїк предсидателя Йоаким Рац и предсидатель Вивершного одбору Националного совиту Желько Ковач вчера, 7. мая, нащивели предсидателя Општини Кула Дамяна Милянича и городоначалнїка Суботици Боґдана Лабана. Спред локалней самоуправи у Кули присуствовал и заменїк предсидателя Општини Кароль Валка и помоцнїца предсидателя Єлена Павков.

На стретнуцу було слово о штирох обласцох за хтори Совит задлужени: о култури, образованю, информованю и службеним хаснованю язика и писма.

Як дознаваме од предсидателя Националного совиту Борислава Сакача, акцент бул на бешеди о финансованю подїйох и рижних проєктох хтори заплановани за тот рок на териториї општини Кула, а хтори ше одноша на Национални совит. Дотхнута була и тема отвераня сербского оддзелєня у Основней школи „Петро Кузмяк” у Керестуре, з оглядом же 13. мая почина упис школярох до перших класох, а було слова и о формованю ґрупи руских дзецох у Кули у Предшколскей установи дзе би ше факултативно учело руски язик два раз до тижня. Спомнуте и же Совит за медзинационални одношеня ище вше нє оформени, алє його члени вибрани пред роком. Спред рускей заєднїци його член Желько Ковач.

У Суботици ше зишли предсидатель Националного совиту Борислав Сакач и предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач зоз городоначалнїком Боґданом Лабаном, а присутна була и Єлена Сивч Велянович, предсидателька Дружтва Руснацох. Причина за сход була ришованє проблему просторийох Дружтва Руснацох у Суботици, хтори страцени после процесу реституциї. Городоначалнїк Суботици, з тей нагоди, дал напрямки як порушац цали процес и виражел дзеку же би ше тот проблем пошвидко ришeло.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)