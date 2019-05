Нєшка Кирбай у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Катедрална церква св. оца Миколая нєшка преславює храмове швето – Кирбай, як здогадованє на дзень преношеня мощох св. Миколая з Мири у Малей Азиї до Барию у Италиї, 9. мая 1087. року.

Ранша Служба будзе на 8 годзин, после котрей ше будзе служиц Молебен до Пречистей Дїви Мариї, бо вечарша Служба Божа того дня нє будзе. Святочна Архиєрейска Служба Божа будзе на 10 годзин.

Домашнї ше пририхтую за наиходзаци швета, дочекую госцох зоз наших местох и околїска, а обчекує ше и богата вашарска часц.

