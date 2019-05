РУСКИ КЕРЕСТУР – На памятнїк погинутим борцом НОБ, жительом Руского Керестура, будзе положени венєц з нагоди 9. мая, Дня побиди над фашизмом.

Венєц на памятнїк на 9,45 годзин положа млади Руского Керестура, котрих буду предводзиц Себастиян Няради и Янко Хома младши.

Керестурски млади поволую гражданох котри жадаю дац почесц погинутим гражданом нашого места под час Другей шветовей войни и означиц Дзень побиди над фашизмом, же би присуствовали тому святочному збуваню.

