Дзень побиди над фашизмом и Дзень Европи

СЕРБИЯ/ШВЕТ – На нєшкайши дзень 1945. року нацистична Нємецка подписала безусловну капитулацию, з чим формално закончена Друга шветова война, так же ше ширцом швета 9. май слави як Дзень побиди над фашизмом. Документ о капитулациї у Берлинє подписали нємецки фелдмаршал Вилгелм Кайтел, а у мено Антифашистичней коалициї совєтски маршал Ґеорґий Жуков и британски ґенерал Атрур Тедер.

Як и у других державох, Дзень побиди над фашизмом ше з кладзеньом венцох на памятнїки погинутих борцох и пригоднима програмами нєшка означує и у Сербиї.

Оценєте же у Другей шветовей войни погинули од 50 до 80 милиони людзе, медзи нїма од 38 до 50 милиони цивилє, а у войни, хтора тирвала дацо менєй як 6 роки, участвовала 61 держава и коло 110 милиони вояки.

Друга шветова война 9. мая закончена у цалей Европи, окрем у тедишнєй Югославиї, у хторей тирвала по 15. май. Без огляду на тото, и у Сербиї ше 9. май означує як Дзень побиди и нєшка державне швето, алє як роботни дзень.

Нєшка, 9. мая и Дзень Европи, як здогадованє на датум кед 1950. року французки министер Роберт Шуман виложел концепт зєдинєного континенту, цо постала основа за познєйше снованє нєшкайшей Европскей униї (ЕУ). Перши крочаї у тим напряме були снованє окремних, наддержавних целох у обласци продукциї и дистрибуциї челїку и угля, потим Европска комисия за углє и челїк, хтора з часом преросла до Европскей економскей заєднїци.

У голандским месце Мастрихт 7. фебруара 1991. року бул подписани контракт о Европскей униї (цо ше трима за преглашенє ЕУ), хтори постал полноважни 1. новембра 1993. року, а утвердзел три слупи ЕУ – наднационални, на заєднїцкей вонкашнєй и безпечносней политики и сотруднїцтво у обласци правосудства и у нукашнїх дїлох.

Европску унию нєшка творя 28 держави у хторих жию коло пол милиярди людзе, а Сербия тераз ма статус кандидата за приєм до членства ЕУ.

