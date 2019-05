У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У емисиї „Добри вечар, Войводино”, на 20 годзин, будзе емитована телевизийнa адаптация представи „Береме ше, так нам и треба”, хтору на текст Яна Лазорика режирал Силвестер Дорокхази. Представу 2014. року заєднїцки виведли аматере Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” зоз Руского Керестура и КУД „Жатва” зоз Коцура.

У другей часци емисиї шлїдзи априлске виданє емисиї „Пулс младих”.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

