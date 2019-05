У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Вишло тогорочне друге двочисло, 18-19, наших новинох „Руске слово”, у котрим рубрика „Тижньовнїк” дава информацию о обявених резултатох покраїнских конкурсох на котри конкуровали нашо здруженя, а „Нашо места” понукаю актуални вистки зоз Руского Керестура и Дюрдьова, як и прегляд о тим як преславени Перши май по наших местох.

На бокох рубрики „Духовни живот” зазначене як преславена Велька ноц и Дзуря у наших парохийох цо ше ровнаю по юлиянским календаре.

У рубрики „Економия” дати совити о пирсканю ярнїх польопривредних културох процив хоротох и коровча, а ту и звит о приходу министра Недимовича до Коцура концом априла.

„Култура и просвита” зазначела Вельконоцни концерт у Дюрдьове, седми Днї театра „Владимир Сабо-Дайко” у Коцуре.

Рубрика „Людзе, роки, живот” дава нове предлуженє фельтону „Ґу 100-рочнїци од снованя РНПД-а” и напис о археолоґийним подручу у шидскей општини, а читаче можу упознац Марию Блотней зоз Осиєку.

„Мозаїк” понука пречитац интересантну приповедку Йована Живковича зоз путованя до Тайланду дзе достал трецу награду за кратки филм.

На „Спорту” напис о роботи Женского рукометного клубу „Русин”, а дати и резултати наших фодбалских клубох у своїх першенствених лиґох.

