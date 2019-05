Вистава ше селї до Билей Церкви

НОВИ САД – Вистава „Културне нашлїдство през мой обєктив“ котра резултат проєкта Завода за културу войводянских Руснацох на пияток 10. мая ше селї зоз Нового Саду до Билей Церкви.

Вона ше там орґанизує у рамикох програми зоз котру ческа заєднїца означи Дзень Националного совиту ческей националней заєднїци у Сербиї, а 18. мая у тим банатским варощику будзе тиж часц манифестациї „Ноц музейох“ котра ше орґанизує у цалей Сербиї.

Проєкт „Културне нашлїдство през мой обєктив“ Завод за културу войводянских Руснацох реализує зоз потримовку Фондациї „Нови Сад 2021 – Европска престолнїца култури“. У проєкту участвовали 17 штредньошколци представителє бунєвацкей, влашскей, ромскей, рускей, сербскей и ческей националней заєднїци. През тот проєкт ше намага вибудовац и активне одношенє младих ґу институцийом култури през їх участвованє у културних збуваньох и розвою будуцей публики. Вистава „Културне нашлїдство през мой обєктив“ будзе орґанизована и у Кучеву и Суботици.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)