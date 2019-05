КОЦУР – На ютре, 10. мая, у Коцуре будзе одношене комуналного одпаду и кабастого шмеца у велькей ярнєй акциї Явного комуналного подприємства „Чистота” з Вербасу.

По 7 годзин рано Коцурци опрез своїх обисцох можу винєсц комунални одпад и кабасте шмеце хторе жадаю одруциц, а ту спада стари мебель, автомобилски ґуми, тварда пластика и скло.

Мож винєсц и рошлїнски одпад хтори муши буц спаковани до мехох або до шкатулох хтори можу стануц до превозки комуналного подприємства.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)