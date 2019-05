У Дюрдьове на грекокатолїцким теметове будзе нова каплїчка

ДЮРДЬОВ – Општини Жабель у прешлим мешацу розподзелєла буджетски средства котри наменєни за инвестициї у церквох и за вирски заєднїци. По конкурсу за софинансованє проєктох средства достали три церки у Општини Жабель.

По конкурсу розподзелєни шицки 2 милиони динари, а достали их Сербска православна церква у Дюрдьове и Чуроґу, як и грекокатолїцка церква Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове. Проєкти за хтори наменєни средства буду ше мушиц реализовац найпознєйше по 31. децембер того року.

Под час подписованя контрактох з представителями церквох и вирских заєднїцох у будинку Општини Жабель Чедомир Божич, предсидатель Општини, гварел же општина водзи рахунка о шицких дружтвених сеґментох, а медзи иншим и о унапредзованю условийох за роботу церквох и вирских заєднїцох.

На подписованю контрактох були присутни представителє шицких трох проєктох, медзи нїма и о. Михаил Холошняй, управитель дюрдьовскей грекокатолїцкей церкви, дзекуюци котрому достати средства за вибудов каплїчки на грекокатолїцким теметове.

