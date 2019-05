Звонко Салаґ и Иван Сомборски достали плакети

ДЮРДЬОВ – Внєдзелю, 5. мая, представителє Месней заєднїци Дюрдьов и його Совиту, вєдно зоз представителями других валалских институцийох, дружтвох и здруженьох, преславели Дзень Месней заєднїци Дюрдьов – Дзуря. Означованє почало з пошвецаньом славского колача, икони и просторийох МЗ, котре окончел православни священїк о. Петар Дюкич.

Святочносц у святочней сали МЗ Дюрдьов отворела предсидателька Совиту Душанка Джамбас, котра после краткого уводного слова, вєдно з єй заменїком Душком Михелцом, уручела Плакати двом заслужним поєдинцом за 2018. рок, а обидвоме жию у Дюрдьове. Наградзени Иван Сомборски, спортски дїяч котри ше винїмково закладал за роботу и функционованє Фодбалского клуба „Бачка 1923” Дюрдьов. Предложели го гражданє валалу. Другу Плакету за заслужного поєдинца достал Звонко Салаґ за винїмково закладанє у спортских активносцох у валалє и цалей нашей заєднїци, як и културних активносцох дюрдьовского Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” чий Управни одбор го и предложел.

По уручованю Плакетох у музичней програми наступела новооснована шпивацка ґрупа „Василис” зоз Дюрдьова, котра виведла вецей жридлово народни сербски шпиванки. По програми пририхтани коктел.

