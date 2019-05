Указана чесц погинутим валалчаном

РУСКИ КЕРЕСТУР – Млади и старши присутни жителє Руского Керестура, представителє Месней заєднїци и госци, святочно положели венєц на памятнїк погинутим борцом НОБ, з нагоди 9. мая, Дня побиди над фашизмом.

Янко Хома, представнїк младих отримал кратку пригодну бешеду:

– У Другей шветовей войни коло 350 Керестурци участвовали, а вецек як пейдзешацецро ше нє врацели з войни. Вони дали свойо животи же би ми нєшка мали лєпши живот. Кед би нє було побиди над фашизмом у Другей шветовей войни, нєшка би обставини були иншаки. З тей нагоди ми указуєме чесц тим котри дали свойо животи.

Пристуни после того зоз минуту цихосци указали почесц погинутим у НОБ-у и закончели означованє Дня побиди над фашизмом зоз поздравом „Шмерц фашизму – Шлєбода народу!ˮ

