Два Златни медалї за квалитет продуктох СМКЗР „Дачо” зоз Коцура

НОВИ САД – На Новосадским сайме вчера, 9. мая, уручени припознаня за квалитет продуктох и услугох. Зоз двома Златнима медалями оценєни продукти СМКЗР „Дачо” зоз Коцура.

Вочи 86. Медзинародного польопривреного сайма на Новосадским сайме, орґанизоване оценьованє квалитету продуктох и услугох у 30 робних ґрупох. У робней ґрупи месо и продукти зоз меса, СМКЗР „Дачо” зоз Коцура достала Златну медалю за домашнї кулен и Златну медалю за домашню суху шунку.

Награди святочно уручени у конґресним центре „Мастер”.

Найлєпша медзи кондиторами АД МЕДЕЛА Вербас и Вельки шампионски погар достала за високи квалитет оценєних продуктох, у ґрупи за продукти на бази жита и муки. Вельки шампионски погар додзелєни компаниї „Сладоєвич” зоз Новей Тополї (Република Сербска, БиХ), а Индустрия меса „Карнекс” зоз Вельким шампионским погаром наградзена за широки асортиман продуктох зоз меса. Уручени и Стриберни шампионски погари, Погари Новосадского сайма, повелї, плакети и медалї…

Польопривредни саям почина на соботу, 11. мая, и будзе тирвац по пияток 17. май. Фамелийни дзень будзе на стреду, 15. май, кед за єдну уходнїцу по цени од 600 динари Саям може нащивиц фамелия зоз дзецми до 16 роки.

Поєдинєчна цена уходнїци 600 динари, а роботни час од 9 до 19 годзин.

