Дари св. оца Миколая

РУСКИ КЕРЕСТУР – З Архиєрейску Службу Божу на 10 годзин, котру предводзел преосвящени владики кир Георгий Джуджар, а сослужели шеснацецерме священїкове, троме домашнї и священїкове зоз наших парохийох, преславене храмове швето Катедралней церкви св. оца Миколая – Кирбай, як здогадованє на дзень преношеня мощох св. Миколая.

Службу шпивал Мишани хор св. оца Миколая и Дома култури, и домашнї дзияк Янко Виславски, котри читал и Апостол, док Евангелию читал о. Дарко Рац, парох бачински. Кир Георгий наказовал о св. Миколайови, його животу и о применьованю його способу живота у нашей каждодньовосци.

После Служби Божей кир Георгий пошвецел дарунки паломнїкох котри були у України и купели и подаровали штири комплети (чашох, дискосох, итд) на хаснованє до церкви и Водици.

Потим подзековал на ище єдним окремним дарунку, дарунку о. Якова Кулича котри ше постарал же бизме зоз города Бари достали мощи св. Оца Миколая.

Того року пре нєвигодну хвилю нє бул обход коло храму.

Вашарска часц, праве пре диждж котри цали дзень падал, нє була нащивена, як по други роки. Нє було вельо анї тих цо предавали, алє анї тих цо куповали. Но, дзеци ше Кирбаю, як и вше, барз радовали и анї кус им нє завадзало же вашарска часц була под амрелами.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)