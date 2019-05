Два представи зоз Зони одбавени у Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – На Зонскей смотри дзецинскей театралней творчосци, 51. по шоре, отриманей з часци у Руским Керестуре 8. мая у сали Дома култури, одбавени два представи.

Перше одбавена представа „Кед ше босорка залюбиˮ Драмского студия „Артˮ режисерки Ксениї Бодянцовей, а потим бавена представа „Приповедка зоз паркуˮ котри режирали Яна Бурчиар и Юрий Турчан, з лалицкого КУД „Штефаникˮ.

Представи провадзел селектор Милян Войнович, драмски педаґоґ и ґлумец.

Попри наступу на Зонскей смотри, наймладши керестурски ґлумци з тоту представу наступели и другого дня на седмих Дньох театру „Владимир Сабо-Дайкоˮ у Коцуре, и у Пиньвиц, дзе у тамтейшим Доме култури були крашнє прияти од своїх парнякох з Основей школи „15. октоберˮ.

