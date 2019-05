Дзень ОШ „Братство єдинство“ у Коцуре

КОЦУР – Основна школа „Братство єдинство” у Коцуре вчера, 9. мая означела Дзень школи, та з тей нагоди була отримана богата програма.

Програма почала на 9 годзин рано у школских учальньох и физкултурней сали дзе були орґанизовани рижни роботнї и спортски активносци, та кажде могол найсц дацо цо го интересує.

Школяре могли участвовац у дружтвених бавискох, вивесц рижни хемийни експерименти, учиц шминкац ше и правиц фризури, або участвовац у язичних квизох и мини подобовей колониї.

У физкултурней сали дзивчата ше змагали у одбойки, хлапци у фодбалу, а и єдни и други у бависку „Помедзи штири огнї”.

По законченю активносцох у просторийох Школи, шицки ше преселєли до Дому култури дзе була орґанизована пригодна програма.

На початку директорка Школи Славица Байор привитала госцох и похвалєла школярох, наставнїкох и учительох котри на даяки способ у красним шветлє представели коцурску Школу и з тей нагоди им на дарунок подзелєла кнїжки.

Потим публика мала нагоду провадзиц културно-уметнїцку програму на котрей школяре рецитовали, шпивали, грали, а була виведзена и єдна драмска сличка.

Школски колектив друженє з нагоди преслави Дня школи предлужи нєшка у Центре за физичну културу „Драґо Йовович “ у Вербаше.

