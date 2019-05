Глобенє 021

Архитектонски гаос поняце характеристичне за балкански вароши як наприклад Атина (видзел), применююце на Беоґрад, а вше баржей обачлїве и за, насущни нам, Нови Сад. З тим же по Бе-Ґе-у мож транспортовац якош на бициґли (преверел), док у пристолним варошу Греческей то, напросто – нєможлїва мисия. У „Сербскей Атини”, од мойого бивальнїку по роботу мам лєм даскельо стотки лєгучкого шпациру, алє ми ше з дня на дзень видзи, окрем же як кед би кажди раз бул жобрак вецей у драже, же ше вше чежше прехпац.

Тото цо сом ше влєце на власни очи припатрал и прешвечел; даремни Белґрейд Вотерфронт проєкт, здабе ми на увертиру за подобни „Пристол култури 021”, алє тераз на домашнїм терену. Повед бим, #милионикамиониитакото. Бешеда, баяко, о Єврейскей улїчки – оградзени будовалїска, виставени погосцительни тераси збити з будками на цесних тротоарох – до чого ше и векшина вас цо ше шпотаце коло Футожского пияцу бизовно прешвечели, веду ме опрез платоа СНТ – и, паля, цикаво! – збирного места #1од 5милионох.

А на роботи (СНТ) рутиновано; за даскельо роки назад зоз звекшаним обсягом роботи заробок зменшани за даскельо езерки – минималєц ше то иншак вола. Нє лєм у Сербиї, алє и у швеце, звичайному гражданови шлїзко з приходами ґу збиваню з видатками. И так гнєтка, уж роками. Кадзи ведзе тота и така кон’юнктура, обчекуєм видзиц идуцей жими.

Гинто ище кед Марча Хомова претолковала за преполну осмичку (городски бус) дзе ше нє дало нїяк ухпац, же „так нам упрекосца”. Теди ми нє було цалком ясне, но тераз после рокох тей и такей реалносци у котрей жиєм(е), параноично знам поцерпац же то нє такой так случайно (гайзибан цо нам урвали през Срим) и пригадуєм страшни слики о злогласним „трамваю” у Сталїновей Русиї, дзе цискали людзох як свойофайтови социялни експеримент.

Нє єден сом од 5-ох милионох (цо ми по тей истей Єврейскей мало-мало шпацираю и глобя транспорт – цо ми у тим случаю О). Гоч нєдвосмислово нє шпоруєм лайки на фейсу и у бешеди собешеднїкови благо давам знац о моєй потримовки шейтачом, нє чувствуєм ше поволани придружиц им ше. О тим даєден други раз.

На Дзуря (по старим, юлиянским календаре) вочи и апропо НС 2021.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

