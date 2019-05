НОВЕ ОРАХОВО – Шветочни концерт з нагоди означованя рочнїци роботи КУД „Петро Кузмяк” у Новим Орахове, основаного 1947. року, будзе отримани нєшка у Руским доме на 19 годзин.

Як госци у програми наступя члени Драмско-литературного здруженя „Граца Янош” зоз Нового Орахова и члени КУД-а зоз Решова.

Уход шлєбодни.

