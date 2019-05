У Новим Садзе нєшка почина Медзинародни польопривредни саям

НОВИ САД – У Новим Садзе нєшка почина 86. Медзинародни польопривредни саям, на хторим свойо продукти представя 1 518 подприємства, институциї и орґанизациї, хтори приходза зоз 32 жемох и буду представени продукти и услуги зоз 61 держави.

Першираз того року Медзинародни польопривредни саям будзе мац и жем партнера и жем приятеля, Италию и Тунис, гварене на конференциї за новинарох.

– Першираз того року будземе мац у рамикох Националней вистави статку и Виставу ґенетских потенциялох, у рамикох хторей буду представени автохтони раси, нєобходни за отримованє биодиврезитета. После вецей од 20 рокох, маме 17 колективни вистави. Першираз будземе мац и Дзень овоцарох на стреду 15. мая – наявел директор Новосадского сайма Слободан Цветкович.

Того року будзе орґанизована Вистава поживи и Национална вистава статку з потримовку Министерства польопривреди, лєсарства и водопривреди, ресорного Покраїнского секретарията и Городу Нового Саду, а Вистава польопривредней механїзациї будзе на 35 тисячи квадратних метерох.

У Конґресним центру каждодньово буду орґанизовани конференциї, панели и едукациї, наявели орґанизаторе.

Амбасадор Тунису Сейф Алах Реджеп наявел же тота „жем приятель” наступи зоз 12 компаниями хтори сцигую з Африки. По його словох, представя углавним польопривредно-поживово продукти, а на Саям приходза же би пренашли партнерох у Сербиї и реґиону.

Директорка Италиянскей аґенциї за вонкашню тарґовину Марина Сконямильо наявела наступ коло 30 италиянских компанийох и приход коло 45 привреднїкох, хтори буду мац директни стретнуца з викладачами з других жемох.

„Ґенерали осиґуранє Сербия” осми рок за шором Стратеґийни партнер Новосадского сайма и ґенерални спонзор Медзинародного польопривредного сайма.

Польопривредну механїзацию, машини и опрему представя и фирми з дзевец жемох, а першираз на Польопривредним сайму наступи здруженє продуковательох и дилерох польопривредних машинох зоз Русиї.

У наградним бависку за нащивительох порихтани дарунки „Аґропанонки”, хтора дарує „Беларус” трактори, „Ките д.о.о.” обезпечи трактор „John deere”, а пнеуматичну шеячку порихтал „VGP Ozdoken”.

Златни спонзор Польопривредного сайма компания „Алдахра”, хтора у Гали „Мастер” представи свою продукцийну програму зоз 15 жемох.

На Польопривредним сайму будзе вецей як 15 000 фирми, орґанизациї и институциї.

