Приєм з нагоди националного Дня добродзечних давательох креви

ШИД – З нагоди 10. мая, националного Дня добродзечних давательох креви, предсидатель Скупштини општини Шид Велимир Ранисавлєвич приял делеґацию Червеного крижу и добродзечних давательох креви.

Предсидатель, хтори и сам добродзечни даватель креви, подзековал им на їх гуманосци и на тим же су порихтани вше дакому помогнуц и виратовац живот.

Душица Полетан, секретарка Червеного Крижу, з тей нагоди гварела же Општина Шид ма коло 1 000 добродзечних давательох креви и наявела нову городску акцию даваня креви 28. мая од 9 по 12 годзин у Червеним крижу.

На приєму були и Ромко Папуґа, заменїк секретара СО Шид, тиж даватель креви, як и Слободан Бучко, пензионовани роботнїк Червеного крижу хтори тиж вельо раз дал крев.

