МОРОВИЧ – У рамикох Спортских бавискох „Яша Баков” будзе змаганє у лапаню риби на дуґов.

Змаганє будзе отримане на ютре, 12. мая, у Моровичу на рики Босут (кед ше прейдзе мост на рики Босут на виходзе зоз Моровичу ґу Ямени, та на лїво).

Сход екипох до 7 годзин у центру Бачинцох при Mесней заєднїци кед ше руши на воду, або на 7,30 годзин на води, кед почина вицагованє местох и початок змаганя.

