Зонска смотра музично-фолклорней творчосци будзе у Митровици

ШИД – На ютре, 12. мая, у Сримскей Митровици будзе отримана Зонска смотра музично-фолклорней творчосци за дзеци з початком на 17 годзин у Високей школи струковних студийох за виховательох и дїловних информатичарох.

Општину Шид буду представяц КПД „Иван Котляревски“ зоз Бикичу, СКУД „Єднота“ зоз Шиду, словацке КПД ДФА „Бренчки“ зоз Ердевику, ОШ „Сава Шуманович“ з Ердевику и горватске КУД „Шид.“

Найлєпше пласовани виборя право участвовац на 58. Музично-фолклорним фестивалє дзецох Войводини хтори будзе отримани 2. юния у Бачкей Тополї.

