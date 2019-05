Предшколски дзеци участвовали на кросу РТС-у ,,През Сербию”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Коло 30 дзецох керестурского оддзелєня ,,Цицибан”, а тиж и цала ПУ ,,Бамби” зоз Кули, вчера участвовали на 29. Кросу ,,През Сербию”. Дзеци ше обеговали у дворе своєй установи, подзелєни до двох ґрупох, а на концу змаганя, преглашени перши три места и подзелєни медалї хтори сами направели.

Крос отримани у цалей Сербиї, точно на 10 годзин, а знак за бежанє того року дал державни секретар Министерства просвити Александар Паїч зоз студия РТС-у и Радио Беоґрад-у 1.

Крос потримало Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою.

