Феноменална и нєреална авантура на Тайланду

Йован Живкович зоз Руского Керестура и його колеґиня Ана Ирґа з Беоґраду, освоєли треце место на Тайландским интернационалним филмским дестинацийним фестивалу краткого филма (Thailand international film destination festival 2019), котри од 25. марца по 3. април орґанизовал Тайландски филмски центер под меном „Жий еко, жий по тайладнски” (Living eco, living thainess).

У конкуренциї 20 интернационалних екипох котри були вибрани до узшого круга, Йован Живкович и Ана Ирґа у финалней часци завжали треце високе место, za co достали погар и пенєжну награду.

Йован Живкович студент Академиї уметносцох ґлумецкого департману, напрям Знїманє и дизайн звука, а його колеґиня Ана Ирґа студенткиня истого факултету на напряме Aнимация и визуални ефекти Универзитета у Новим Садзе. На конкурс, на котри ше прявели 420 интернационални тими, були вибрани 20, а треба наглашиц же вони двойо самостойно оформели свой тим и так наступели, єдно условиє було лєм же би були студенти напрямох вязаних за филм, або телевизию.

ИДЕЯ И КРЕАТИВНОСЦ ПРЕВАГЛИ

На сам конкурс послали задумани концепт филма и кратки видео у котрим ше вони двойо представели, и по шицким то було достаточно же би себе обезпечели карту за Тайланд и єдну красну авантуру. Драга по таки успих и треце место за двоїх младих студентох нє була лєгка и єдноставна, а як то почало надалєй, дознаваме од Йована.

– Приповедка почала так же сом од товариша дознал за спомнути конкурс, вони знїмали, та ришел и я. Нажаль, мал сом ище лєм тидзень часу, знал сом же би колеґиня Ана сцела зо мну участвовац, понеже и вона авантуристичного духу и нє ма страх од спознаваня нового.

Тот тидзень за нас двоїх бул барз стресни, здумовали зме концепт филма, виглєдовали по интернету же дзе пойдземе и у котрей тайландскей провинциї будземе реализовац свой филм. Два тижнї зме чекали на резултати, и кед зме их видзели, перше сом видзел же прешол єден тим зоз Сербиї, и бул сом сиґурни же нєможлїве же би и ми освоєли пласман, но було праве так. На Тайланд одпутовали аж два тими зоз Сербиї – гварел Йован.

Як далєй бешедує Йован, 24. марца одпутовали, а по його словох бул то наисце стресни период за обидвоїх, Йован мушел укомбиновац наступ зоз представу „Потвори” на Драмским мемориялу „Петро Ризнич Дядя”, було потребне обезпечиц и опрему, понеже шицко мушели однєсц зоз собу. Вельо технїки пожичели од других колеґох, товаришох и людзох добрей дзеки котри их розумели, алє нароком пре тот проєкт Йован мушел купиц и нови лаптоп рахункар котри годзен випровадзиц їх филм. Технїчна опрема з котру вони розполагали була далєко од професийней котру мали дзепоєдни екипи на Тайланду, алє по шицким, їх идея и креативносц превагла.

На Конкурс ше приявели зоз уж розробену идею за филм, правда познєйше ю дакус меняли, алє место знїманя остало исте. Док други учашнїки виберали локацию блїзко при морю з цильом же би ше упознало атрактивни туристични локациї, Йован и Ана вибрали еко валал у провинциї Каласин оддалєней аж 520 километри од Банкоку, та надалєй дознаваме як то там випатрало.

– Мушели зме там пойсц, друга локация нє приходзела до огляду, то наисце одвитовало тогорочней теми фестивалу. Наш вибор локациї подрозумйовало путованє коло 7 або 8 годзини, а три днї нам остали за знїманє филма. Барз зме ше одушевели зоз домашнїм валалом, ми обидвойо любиме волонтирац, и то було як єден волонтерски камп за нас. Домашнї ше там притримую самоотримуюцого закону. Барз ше трудза жиц по своїх правилох, одховац рискашу, правиц цегли, а з цеглох хижи… Мали зме домашнього Тайландяна котри нам прекладал и дзекуюци котрому зме витворйовали комуникацию зоз людзми, тиж з нами бул и єден вожач, а розполагали зме зоз буджетом за филм у вредносци коло 950 долари.

ЖИВОТ З ПРИРОДУ МОЖЛЇВИ

Ґу тому, Йован пробовал жиц на їх способ и потвердзел нам зоз вельким одушевийом же би дзечнє ознова пошол там.

– Шицко тото, як жию домашнї у тим валалє, робел и я, и барз ми ше пачело, кед бим мал нагоду ище раз пойсц я би пошол голєм на два тижнї – потолковал Йован котри попри коавтора бул и ношитель главней ґлумецкей улоги у филму.

Филм тематски обрабя еколоґийну тему самоотриманосци живота на Тайланду, конкретно у месце дзе го вони знїмали, Йован ше попробовал зожиц зоз тамтейшим животом котори цалком нєзвичайни, иншаки од того у Банкоку и котри подполна процивносц еколоґийней катастрофи з яку ше зочує Тайланд.

Як нам потолковал, живот яки видзел там почитує природни закони и праве то го виполнєло и дало му инспирацию за роботу. На концу, гоч и нє таки задовольни зоз филмом, скоро без обчекованьох, зоз думаньом же то могло вельо лєпше, їх филм преглашени за трецепласовани. Бул то огромни успих за Йована и Ану котри ше зочели и зоз численима нєпредвидзенима проблемами, як цо то очежаносц роботи технїки пре високи температури и влагу у воздуху. Зочели ше и зоз бурю после котрей нєстало струї, цо им одняло надосц часу, и прецо филм закончовали у рекордно кратким интервалу – до 24 годзин 30. марца.

– Абсолутно же зме нє обчековали награду, дакус зме пременєли приповедку, нє були зме задовольни зоз нашу реализацию, а свидоми зме були же технїчно було вельо лєпши филми, учашнїкох котри розполагали зоз вельо квалитетнєйшу опрему. Ми шедзели, у публики и видзели зме же аж и асистент барз нервозни, и одразу зме видзели же наш филм преглашени за трецепласовани, з разу нас вицагли зоз наших местох. Искуство було феноменалне и нєреалне – визначел Йован.

Филм остал у власнїцтве орґанизатора, обчекує ше же будзе обявени на їх ютюб каналу, та го нашо авторе буду дзелїц на дружтвених мрежох, понеже нє дошлєбодзена нїяка друга репродукция.

Перше место на фестивалу освоєла екипа зоз Пакистану, друге место екипа зоз Ирскей, а додзелєлна и єдна награда за активносц на социялних мрежох котру освоєла екипа з Бразилу.

