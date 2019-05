ЄДНО ЗОЗ НАЙМАСОВНЄЙШИХ ЗМАГАНЬОХ

МОРОВИЧ – На побрежю рики Босут при Моровичу, внєдзелю, 12. мая, отримани штварти тогорочни турнир у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков” – Tурнир у лапаню риби на дуґов. Домашнї турнира було Културно-просвитне дружтво „Драґутин Драґен Колєсар” зоз Бачинцох.

Тот турнир припада ґу наймасовнєшим змаганьом у рамикох бавискох. З тей нагоди на змаганю ше участвовали дзешец екипи, односно трицецеро рибаре зоз – Руского Керестура, Дюрдьова, Нового Саду, Шиду, Вербасу, Петровцох (Република Горватска), Миклошевцох (Република Горватска), Вуковару (Република Горватска), а домашнї мали два екипи.

Змаганє почало на 8,30 г, а закончене на 12 годзин. После три и пол годзини упартого провадзеня дуґова у води найвецей риби влапела еипа Здруженя спортских рибарох „Коляк” зоз Руского Керестура, на другим месце була екипа КПД „Драґутин Драґен Колєсар – 1” зоз Бачинцох, а треца була екипа Руского културного центру зоз Нового Саду.

У поєдинєчней конкуренциї треце место завжал Никола Ґркович зоз 2175 ґрами зоз екипи РКЦ, други бул Янко Джуджар Цуки зоз екипи ЗСР „Коляк” зоз 3090 ґрами, а перши бул його клубски колеґа Мирко Фекете зоз 3500 ґрами лапеней риби.

По законченю змаганя у сали Месней заєднїци Бачинци, екипом и поєдинцом уручени припознаня, а домашнї ше остарали за полудзенок змагательом.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)